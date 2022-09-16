Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «8 лет в Мюнхене нельзя отбросить или забыть»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал визит в гости к своему бывшему клубу, «Баварии», в матче Лиги чемпионов (поражение 1:2):

«Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили. Это было уважительно, приятно и важно для меня. Я провел в Мюнхене 8 лет, а не два или три года. Такое нельзя отбросить или забыть».