Лига чемпионов16 сентября 2022, 22:26 |
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «8 лет в Мюнхене нельзя отбросить или забыть»
Форвард «Барселоны» - о матче против «Баварии»
16 сентября 2022, 22:26 |
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал визит в гости к своему бывшему клубу, «Баварии», в матче Лиги чемпионов (поражение 1:2):
«Я очень благодарен болельщикам в Мюнхене за то, как они меня встретили. Это было уважительно, приятно и важно для меня. Я провел в Мюнхене 8 лет, а не два или три года. Такое нельзя отбросить или забыть».
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