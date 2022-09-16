Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 22:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 22:27
635
3

Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба

Ультрас из группы WBC отреагировали на последние неудачи столичного клуба

16 сентября 2022, 22:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 22:27
635
3
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
WBC Facebook

Ультрас «Динамо» Киев из группы WBC опубликовали заявление по поводу последних неудач клуба.

Заявление ультрас Динамо (публикуется в оригинале на укр. языке)

«Нова форма ФК «Динамо» Київ сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине… Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва. Використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами», – зараз у нас немає можливості малювати графіті, тому малюємо на снарядах.

Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль – це не «Динамо». А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати «Динамо» Київ боряться за незалежність України з російською федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?!

На наш погляд, нинішнє «Динамо», на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних суркісів, львочкіних, пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни.

Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення:

  • Без єврокубків чи без суркісів? Без суркісів!
  • Без перемог чи без суркісів? Без суркісів!
  • Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!

І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу... і БЕЗ суркісів!

По теме:
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
ультрас ультрас Динамо Динамо Киев Игорь Суркис Григорий Суркис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15 сентября 2022, 23:59 5
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Футбол | 16 сентября 2022, 09:52 5
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций

Защитник лондонского «Арсенала» травмировался

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Футбол | 15.09.2022, 23:52
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Футбол | 16.09.2022, 19:45
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне
Футбол | 16.09.2022, 18:31
Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне
Матчи Украины в Лиге наций покажет ICTV, игры молодежки - Суспільне
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Сильно!
Ответить
+2
OnlyKharkov
Повнiстью пiдтримую. Ще Металiст без Ярославського! Треба вичищати вiтчизняний футбол вiд руснявих покидькiв
Ответить
+1
Анатолій Чорнобук
100500 за!!!
Ответить
0
KIPR ALECS
Браво!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Региональные квалификации The International 2022
Региональные квалификации The International 2022
15.09.2022, 14:21
Киберспорт
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
15.09.2022, 12:59 4
Другие виды
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности