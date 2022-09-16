Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Ультрас из группы WBC отреагировали на последние неудачи столичного клуба
Ультрас «Динамо» Киев из группы WBC опубликовали заявление по поводу последних неудач клуба.
Заявление ультрас Динамо (публикуется в оригинале на укр. языке)
«Нова форма ФК «Динамо» Київ сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине… Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва. Використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами», – зараз у нас немає можливості малювати графіті, тому малюємо на снарядах.
Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль – це не «Динамо». А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати «Динамо» Київ боряться за незалежність України з російською федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?!
На наш погляд, нинішнє «Динамо», на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних суркісів, львочкіних, пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни.
Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення:
- Без єврокубків чи без суркісів? Без суркісів!
- Без перемог чи без суркісів? Без суркісів!
- Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!
І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу... і БЕЗ суркісів!
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