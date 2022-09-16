Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба

Ультрас «Динамо» Киев из группы WBC опубликовали заявление по поводу последних неудач клуба.

Заявление ультрас Динамо (публикуется в оригинале на укр. языке)

«Нова форма ФК «Динамо» Київ сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине… Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва. Використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами», – зараз у нас немає можливості малювати графіті, тому малюємо на снарядах.

Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль – це не «Динамо». А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати «Динамо» Київ боряться за незалежність України з російською федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?!

На наш погляд, нинішнє «Динамо», на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних суркісів, львочкіних, пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни.

Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення:

Без єврокубків чи без суркісів? Без суркісів!

Без перемог чи без суркісів? Без суркісів!

Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів!

І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу... і БЕЗ суркісів!