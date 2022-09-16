Тренер Интера Индзаги хочет арендовать хавбека Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Он уже обратился к руководству «Интера» с просьбой арендовать голландского хавбека в январе.
После возвращения из аренды в «Эвертон» ван де Бек не может отвоевать себе место в основе «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ, и суммарно провел на поле всего 19 минут.
Контракт ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Летом «Манчестер Юнайтед» предлагал ван де Бека «Роме».
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