Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Интера Индзаги хочет арендовать хавбека Манчестер Юнайтед
Италия
16 сентября 2022, 22:10 |
476
0

Тренер Интера Индзаги хочет арендовать хавбека Манчестер Юнайтед

Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии

16 сентября 2022, 22:10 |
476
0
Тренер Интера Индзаги хочет арендовать хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Он уже обратился к руководству «Интера» с просьбой арендовать голландского хавбека в январе.

После возвращения из аренды в «Эвертон» ван де Бек не может отвоевать себе место в основе «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ, и суммарно провел на поле всего 19 минут.

Контракт ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Летом «Манчестер Юнайтед» предлагал ван де Бека «Роме».

По теме:
Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
Эрик ТЕН ХАГ: «А когда Роналду полностью наберет форму…»
Симоне Индзаги Интер Милан Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 18:10 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
Другие виды | 16 сентября 2022, 12:55 5
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу

На чемпионате мира по socca в Будапеште завершился групповой раунд

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Футбол | 15.09.2022, 23:52
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Футбол | 16.09.2022, 19:45
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Футбол | 16.09.2022, 17:10
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
15.09.2022, 21:13 2
Бокс
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
14.09.2022, 23:35 9
Баскетбол
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
15.09.2022, 12:59 4
Другие виды
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности