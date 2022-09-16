ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны

Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании контракта с 48-летним Йорди Кройфом, который будет выполнять функции клубного спортивного директора.

В коммюнике «блаугранас» отмечается, что фактически Кройф исполнял обязанности спортивного директора с 1 июля, но документально клуб оформил все детали сотрудничества только сейчас.

О сроках трудового соглашения не сообщается.

Йорди Кройф является сыном легенды «Барселоны» и нидерландского футбола Йохана Кройфа. Он, как и отец, в бытность футболиста выступал за каталонцев – с 1993 по 1996 годы. Затем Йорди играл за «Манчестер Юнайтед», «Сельту», «Алавес», «Эспаньол», нидерландский «Де Волевейккерс», донецкий «Металлург» (с 2006 по 2008 годы), а завершил карьеру игрока в мальтийской «Валлетте», где впоследствии стал исполнять обязанности ассистента главного тренера.