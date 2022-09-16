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Испания
16 сентября 2022, 17:27 |
1324
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны

До этого Йорди Кройф выполнял в клубе функции директора международного направления футбола

16 сентября 2022, 17:27 |
1324
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны
ФК Барселона

Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании контракта с 48-летним Йорди Кройфом, который будет выполнять функции клубного спортивного директора.

В коммюнике «блаугранас» отмечается, что фактически Кройф исполнял обязанности спортивного директора с 1 июля, но документально клуб оформил все детали сотрудничества только сейчас.

О сроках трудового соглашения не сообщается.

Йорди Кройф является сыном легенды «Барселоны» и нидерландского футбола Йохана Кройфа. Он, как и отец, в бытность футболиста выступал за каталонцев – с 1993 по 1996 годы. Затем Йорди играл за «Манчестер Юнайтед», «Сельту», «Алавес», «Эспаньол», нидерландский «Де Волевейккерс», донецкий «Металлург» (с 2006 по 2008 годы), а завершил карьеру игрока в мальтийской «Валлетте», где впоследствии стал исполнять обязанности ассистента главного тренера.

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Йорди Кройф Барселона Металлург Донецк спортивный директор
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Источник ФК Барселона
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TimurKhAI
Думал, речь идёт о Яя Туре 
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