Тренер Зальцбурга: «Гордимся своей игрой в матче с Челси»

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле прокомментировал ничью с английским «Челси» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы все гордимся игрой, которую команда показала. Тренерский штаб, весь клуб и лично я. Мы защищались с максимальной отдачей, играли компактно. Пришлось серьезно попотеть, потому что «Челси» - топовая команда, которая создает много моментов. Счастливы, что удалось добиться ничьей. Теперь полетим домой с улыбками на лице», - сказал Яйссле.