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Лига чемпионов
16 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:01
145
0

Тренер Зальцбурга: «Гордимся своей игрой в матче с Челси»

Маттиас Яйссле – о ничьей с английским грандом

16 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:01
145
0
Тренер Зальцбурга: «Гордимся своей игрой в матче с Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле прокомментировал ничью с английским «Челси» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы все гордимся игрой, которую команда показала. Тренерский штаб, весь клуб и лично я. Мы защищались с максимальной отдачей, играли компактно. Пришлось серьезно попотеть, потому что «Челси» - топовая команда, которая создает много моментов. Счастливы, что удалось добиться ничьей. Теперь полетим домой с улыбками на лице», - сказал Яйссле.

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Источник УЕФА
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