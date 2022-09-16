Лига Европы16 сентября 2022, 16:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:48
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Карабах – Нант – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
16 сентября 2022, 16:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:48
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В матче первого тура группового раунда Лиги Европы азербайджанский «Карабах» на своем поле разгромил французский «Нант» со счетом 3:0.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Овусу Квабена (Карабах).
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