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Лига Европы
Карабах
15.09.2022, FT 3 : 0
Нант
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Лига Европы
16 сентября 2022, 16:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:48
261
1

Карабах – Нант – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

16 сентября 2022, 16:38 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:48
261
1
Карабах – Нант – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Нант

В матче первого тура группового раунда Лиги Европы азербайджанский «Карабах» на своем поле разгромил французский «Нант» со счетом 3:0.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Янкович (Карабах).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Овусу Квабена (Карабах).
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видео голов и обзор Карабах Агдам Нант Лига Европы
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Источник MEGOGO
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Ἡλίας
Интернационал это путь к успеху.
Карабах, Шериф, АЕК, и другие.
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