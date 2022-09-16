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  4. ВАН БРОНКХОРСТ: «В равных составах мы ни в чем не уступали Наполи»
Лига чемпионов
16 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:16
145
0

ВАН БРОНКХОРСТ: «В равных составах мы ни в чем не уступали Наполи»

Наставник «Рейнджерс» – о разгромном поражении от итальянского клуба

16 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:16
145
0
ВАН БРОНКХОРСТ: «В равных составах мы ни в чем не уступали Наполи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал разгромное поражение от итальянского «Наполи» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Хорошая получилась игра, чего не скажешь о результате. Не думаю, что мы заслужили столь крупное поражение. Если вы смотрели, как складывалась игра, то знаете, что мы с первой минуты боролись на равных и создали несколько опасных моментов. Когда остаешься вдесятером, уступая в счете, приходится идти на риск. Мы разочарованы, поскольку в равных составах нам удавалось ни в чем не уступать сопернику», - сказал ван Бронкхорст.

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Джованни ван Бронкхорст Глазго Рейнджерс Наполи Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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