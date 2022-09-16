Лига Европы
15.09.2022, FT 0 : 1
Лига Европы16 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:00
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Монако – Ференцварош – 0:1. Видео гола и обзор матча
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16 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 15:00
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В матче второго тура группового раунда Лиги Европы венгерский «Ференцварош» на выезде выиграл у «Монако» со счетом 1:0.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Балинт Вечеи (Ференцварош).
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