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  4. Чиро ИММОБИЛЕ: «Лацио просто не было на поле в матче с Мидтьюлландом»
Лига Европы
16 сентября 2022, 14:35 |
195
0

Чиро ИММОБИЛЕ: «Лацио просто не было на поле в матче с Мидтьюлландом»

Форвард «орлят» – о пяти пропущенных мячах от датского клуба

16 сентября 2022, 14:35 |
195
0
Чиро ИММОБИЛЕ: «Лацио просто не было на поле в матче с Мидтьюлландом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

32-летний нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгромное поражение от датского «Мидтьюлланда» (1:5) в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я чувствую необходимость извиниться перед болельщиками, которые проделали весь этот путь из Рима сюда. Завтра мы пересмотрим этот матч и определим, чего нам не хватало, что привело к такому результату.

Если сказать проще, нас просто не было на поле. Мы недооценили сложность этого матча, а на таком уровне за это приходится расплачиваться. Мы хотели шагнуть вперед, но вместо этого сделали 10 шагов назад.

Нам предстоит много работы. Мы думали, что обрели стабильность, но теперь мы снова ее потеряли», - сказал Иммобиле.

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Чиро Иммобиле Лацио Мидтьюлланд Лига Европы
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Источник Sky Sport Italia
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