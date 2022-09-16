Чиро ИММОБИЛЕ: «Лацио просто не было на поле в матче с Мидтьюлландом»

32-летний нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал разгромное поражение от датского «Мидтьюлланда» (1:5) в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я чувствую необходимость извиниться перед болельщиками, которые проделали весь этот путь из Рима сюда. Завтра мы пересмотрим этот матч и определим, чего нам не хватало, что привело к такому результату.

Если сказать проще, нас просто не было на поле. Мы недооценили сложность этого матча, а на таком уровне за это приходится расплачиваться. Мы хотели шагнуть вперед, но вместо этого сделали 10 шагов назад.

Нам предстоит много работы. Мы думали, что обрели стабильность, но теперь мы снова ее потеряли», - сказал Иммобиле.