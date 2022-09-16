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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «А когда Роналду полностью наберет форму…»
Англия
16 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 16 сентября 2022, 13:31
784
0

Эрик ТЕН ХАГ: «А когда Роналду полностью наберет форму…»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о своих ожиданиях от игры нападающего

16 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 16 сентября 2022, 13:31
784
0
Эрик ТЕН ХАГ: «А когда Роналду полностью наберет форму…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду

Нидерландец Эрик тен Хаг оценил тот факт, что португалец Криштиану Роналду смог наконец-таки открыть счет своим голам в нынешнем сезоне. Он, напомним, стал автором одного из голов в игре 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом» (2:0).

К слову, отличившись в Тирасполе Роналду подошел вплотную к голевому юбилею.

«Он был близок к голам. А когда Роналду полностью наберет форму, он будет реализовывать моменты. Я думаю, что он полностью нацелен на то, чтобы принести пользу команде, он вовлечен в процесс», - заявил тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в таблице группы Е занимает второе место, имея три очка. Возглавляет квартет «Реал Сосьедад», у которого шесть очков.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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