Один шаг! Роналду подошел вплотную к голевому юбилею

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом» стал автором одного гола и помог своей командой добиться победы со счетом 2:0. Этот гол в клубной карьере португальца стал 699-м.

К слову, гол в ворота «Шерифа» стал для Криштиану Роналду первым в нынешнем сезоне.

Напомним, на клубном уровне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

«Манчестер Юнайтед» после двух туров Лиги Европы занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея три очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», у которого шесть очков.