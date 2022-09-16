Один шаг! Роналду подошел вплотную к голевому юбилею
Португалец забил 699-й гол в карьере
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом» стал автором одного гола и помог своей командой добиться победы со счетом 2:0. Этот гол в клубной карьере португальца стал 699-м.
К слову, гол в ворота «Шерифа» стал для Криштиану Роналду первым в нынешнем сезоне.
Напомним, на клубном уровне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
«Манчестер Юнайтед» после двух туров Лиги Европы занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея три очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», у которого шесть очков.
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