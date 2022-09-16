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Англия
16 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 16 сентября 2022, 13:18
346
0

Один шаг! Роналду подошел вплотную к голевому юбилею

Португалец забил 699-й гол в карьере

16 сентября 2022, 13:08 | Обновлено 16 сентября 2022, 13:18
346
0
Один шаг! Роналду подошел вплотную к голевому юбилею
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом» стал автором одного гола и помог своей командой добиться победы со счетом 2:0. Этот гол в клубной карьере португальца стал 699-м.

К слову, гол в ворота «Шерифа» стал для Криштиану Роналду первым в нынешнем сезоне.

Напомним, на клубном уровне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

«Манчестер Юнайтед» после двух туров Лиги Европы занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея три очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», у которого шесть очков.

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Источник ESPN
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