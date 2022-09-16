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Лига Европы
16 сентября 2022, 12:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 12:58
123
2

Украинские клубы потерпели 400-е поражение в еврокубках

«Динамо» стало автором «юбилейного» проигрыша

16 сентября 2022, 12:54 | Обновлено 16 сентября 2022, 12:58
123
2
Украинские клубы потерпели 400-е поражение в еврокубках
ФК Динамо

Поражение «Динамо» от кипрского АЕКа (0:1) стало 400-м для украинских клубов за все годы выступления в еврокубках. 203 раза наши команды уступали соперникам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 159 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 21 - в Кубке кубков, 8 - в Кубке Интертото, 7 - в Лиге конференций и 2 - в Суперкубке УЕФА. 256 поражений украинцы потерпели дома, 140 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. Чаще других побеждали наши коллективы итальянцы - 50 раз, испанцы - 41, немцы - 39, англичане - 36 и французы - 30.

К слову, проигрыш АЕКу оказался 20-м для «Динамо» во всех турнирах при Мирче Луческу, который проводил 80-й матч у руля бело-синих. 15 поражений киевляне потерпели в еврокубках, 4 - в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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veter
И тут Динамо прославилось  
Ладно бы уже это был Колос
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