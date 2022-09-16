Артем ДОВБИК: «Сложилось такое впечатление, что игра была легкой»

Два гола в исполнении Артема Довбика и один голевой пас помогли «Днепру-1» одержать победу со счетом 3:1 над командой «Аполлон» из Лимассола во 2-м туре Лиги конференций. Напомним, такое голевое наследие позволило украинцу быть номинированным на звание игрока недели в евротурнире.

– Артем, твое достижение говорит, что возвращение бомбардира состоялось?

– Можно сказать и так, но я хотел бы отметить всю команду, которая провела очень хороший матч. Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах.

– Насколько чувствовалось, что игра дается легко, особенно в первом тайме?

– Может, и создалось такое впечатление, что игра была легкой, но на самом деле было тяжело. Жара заставляла приспособиться к погодным условиям. Но, в целом, мы выполнили план на игру. Забили два быстрых гола, потом еще и третий в раздевалку – после этого смогли немного выдохнуть.

– Ты не смог доиграть матч. Замена связана с усталостью, накопившейся за этот тяжелый отрезок сезона? И как сейчас чувствуешь себя?

– Да, у меня была судорога, из-за нее не смог продолжить матч. Но сейчас все хорошо, восстанавливаюсь.

– Насколько важно то, что команда во время войны имеет возможность играть на международном уровне?

– Это действительно очень важно – показывать всему миру, что происходит сейчас в Украине. Мы все переживаем, следим за подвигами Вооруженных сил Украины. Отдельно хотел бы передать большое уважение нашим воинам из батальона Днепр-1, защищающим нас и защищающим нашу страну.

– Прямо сейчас ты отправляешься в сборную. С какими мыслями?

– В сборную всегда приятно возвращаться, поэтому настроение хорошее. Сейчас будет тяжелый перелет и три тяжелых игры, поэтому и настрой соответственно серьезный.