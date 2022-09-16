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WTA
16 сентября 2022, 12:28 |
447
3

Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной

Леся не выйдет на четвертьфинальный матч против победительницы Уимблдона

16 сентября 2022, 12:28 |
447
3
Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) снялась с турнира WTA 250 в Портороже.

В пятницу украинка должна была сыграть матч 1/4 финала против третьей сеяной Елены Рыбакиной (№25 WTA), но не смогла выйти на матч.

Рыбакина без борьбы проходит в полуфинал, где сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№18 WTA).

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Источник Sport.ua
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veter
Так та лошадь  на десять лет моложе и на десять см выше
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vickvas
Мдаа. Цуренко в цьому сезоні непоганий теніс демонструє, але ж здоров'я вже не те. Вистачає на 2-3 матчі підряд і все. Мабуть пора до пенсії готуватись  
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0
Spectra
Ожидаемо...
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