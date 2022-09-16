Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) снялась с турнира WTA 250 в Портороже.



В пятницу украинка должна была сыграть матч 1/4 финала против третьей сеяной Елены Рыбакиной (№25 WTA), но не смогла выйти на матч.

Рыбакина без борьбы проходит в полуфинал, где сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№18 WTA).