Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Портороже
16 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже.
В 1/4 финала украинка сразится против третьей сеяной Елены Рыбакиной (№25 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Богдан – Хаддад Майя. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Обновлено: Цуренко снялась с матча
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№18 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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