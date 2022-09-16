Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В 1/4 финала украинка сразится против третьей сеяной Елены Рыбакиной (№25 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Богдан – Хаддад Майя. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Обновлено: Цуренко снялась с матча

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против Аны Богдан (№65 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№18 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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