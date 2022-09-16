ЛУЧЕСКУ: «Однажды голкипер АЕКа держал мяч 16 секунд – это слишком много»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал кипрский АЕК за задержку времени в матче второго тура групповго раунда Лиги Европы, который киевляне проиграли со счетом 0:1.

«Игрока АЕКа знали, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч 16 секунд – это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды», – сказал Луческу.

Отметим, что в начальной версии на официальном сайте «Динамо» была указана реплика о 6 секундах.