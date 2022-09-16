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  4. ЛУЧЕСКУ: «Однажды голкипер АЕКа держал мяч 16 секунд – это слишком много»
Лига Европы
16 сентября 2022, 12:18 |
831
3

ЛУЧЕСКУ: «Однажды голкипер АЕКа держал мяч 16 секунд – это слишком много»

Главный тренер «Динамо» остался недоволен действиями соперников

16 сентября 2022, 12:18 |
831
3
ЛУЧЕСКУ: «Однажды голкипер АЕКа держал мяч 16 секунд – это слишком много»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал кипрский АЕК за задержку времени в матче второго тура групповго раунда Лиги Европы, который киевляне проиграли со счетом 0:1.

«Игрока АЕКа знали, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч 16 секунд – это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды», – сказал Луческу.

Отметим, что в начальной версии на официальном сайте «Динамо» была указана реплика о 6 секундах.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Михайло Кудієнко
Чувак,  ви б 3 дні грали,  все одно забити незмоглиб,  
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Андрей Сидоренко
А я то думал, вот оказывается в чем причина)))))
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CheMP
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