В матче второго тура группового раунда Лиги конференций «Фиорентина» проиграла на выезде турецкому клубу «Истанбул Башакшехир».

Во время второго взятия ворот голкипер «фиалок» Пьерлуиджи Голлини попытался красиво обработать мяч, но слишком увлекся, за что был наказан Сердаром Гюрлером.

Отметим, что права на Голлини принадлежат «Аталанте», за которую выступает украинец Руслан Малиновский. В составе «Фиорентины» Пьерлуиджи играет на правах аренды.

Лига конференций. Групповой этап. Второй тур

«Истанбул Башакшехир» – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Гюрлер (57, 71), Траоре (90)