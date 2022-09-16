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Лига конференций
Истанбул Башакшехир
15.09.2022, FT 3 : 0
Фиорентина
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Лига конференций
16 сентября 2022, 11:53 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:54
192
0

ВИДЕО. Экс-партнер Малиновского привез нелепый гол в матче Лиги конференций

Вратарь «Фиорентины» Пьерлуиджи Голлини подставил свою команду

16 сентября 2022, 11:53 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:54
192
0
ВИДЕО. Экс-партнер Малиновского привез нелепый гол в матче Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Голлини

В матче второго тура группового раунда Лиги конференций «Фиорентина» проиграла на выезде турецкому клубу «Истанбул Башакшехир».

Во время второго взятия ворот голкипер «фиалок» Пьерлуиджи Голлини попытался красиво обработать мяч, но слишком увлекся, за что был наказан Сердаром Гюрлером.

Отметим, что права на Голлини принадлежат «Аталанте», за которую выступает украинец Руслан Малиновский. В составе «Фиорентины» Пьерлуиджи играет на правах аренды.

Лига конференций. Групповой этап. Второй тур

«Истанбул Башакшехир» – «Фиорентина» – 3:0
Голы: Гюрлер (57, 71), Траоре (90)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Истанбул Башакшехир).
76’
Игрок команды Фиорентина получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Гюрлер (Истанбул Башакшехир).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Гюрлер (Истанбул Башакшехир).
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Источник Sport.ua
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