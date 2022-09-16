Ключевой защитник Ренна не сыграет против Динамо в 3-м туре Лиги Европы

Малийский легионер «Ренна» Амари Траоре получил прямую красную карточку во вчерашней встрече с турецким «Фенербахче» (2:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, и теперь пропустит, как минимум, один матч.

30-летний защитник французского клуба не сыграет с «Динамо» Киев в матче 3-го тура Лиги Европы, который состоится 6 октября, а в случае получения более длительной дисквалификации, не поможет «Ренну» и во второй встрече с киевлянами, 13 октября.

В прошлом сезоне Траоре провел за «Ренн» 42 матча, и во всех случаях выходил на поле в стартовом составе своей команды.Малиец отметилмя 3 голами и 10 результативных передачами.

В нынешнем сезоне Амари принял участие в девяти матчах «Ренна», и уже успел отличиться одним ассистом.