Тренер АЕКа: «Очень тяжело играть против украинских команд. Уважаю их»

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра поделился мыслями после победы своих подопечных в матче 2-го тура Лиги Европы против киевского «Динамо»:

«Очень тяжело играть против украинских команд, уважаю их. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, отличная командная работа. Теперь сосредотачиваемся на следующем матче. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его.

Хотим побеждать в каждой встрече. Против «Фенербахче» будет тяжело, но будем играть на победу».

К слову, единственный мяч, который был забит в этой встречи, попал в список претендентов на звание лучшего взятия ворот тура в Лиге Европы.