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  4. НЕСЕНЮК: «Трудно вспомнить, когда Динамо выглядело так беспомощно»
Лига Европы
16 сентября 2022, 10:48 |
756
4

НЕСЕНЮК: «Трудно вспомнить, когда Динамо выглядело так беспомощно»

Руководитель одного из департаментов столичного клуба – о поражении от АЕКа

16 сентября 2022, 10:48 |
756
4
НЕСЕНЮК: «Трудно вспомнить, когда Динамо выглядело так беспомощно»
ФК Динамо Киев

Руководитель департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал поражение столичной команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (0:1).

«Анализировать игру «Динамо» против кипрского АЕКа во втором туре группового турнира Лиги Европы невозможно. Потому что игры у команды не было. Ничего не получалось ни в защите, ни в нападении. Трудно вспомнить, когда лучшая футбольная команда Украины, за которую продолжают болеть миллионы украинцев, выглядела бы так беспомощно.

Последнее дело – искать оправдание. Такой игре оправданий быть не может. Для динамовцев были созданы все возможные и невозможные, по нынешним временам, условия для подготовки. А они с каждым матчем играют все хуже…

Через две недели, которые есть у «Динамо» до следующей игры, следует найти причины кризиса и попытаться их устранить. Потому что не могли футболисты, до этого показывавшие вполне приличный футбол, окончательно разучились играть.

Над этим должны думать все, кто причастен к команде, которая принадлежит не только ее формальным владельцам, но и всей Украине, и от которой всегда ждут и будут ждать яркой игры и побед. Думать спокойно и взвешенно, не прибегая к крайностям. Хочется надеяться, что эти размышления дадут нужный результат. Иначе никак! – написал Несенюк в фейсбуке.

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Николай Несенюк Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака Динамо - АЕК Ларнака
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Комментарии 4
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Andrey_1992
ситуацію змінить тільки тренерська відставка і очистка половини команди, я як киянин тепер буду вболівати за Шахтар і Дніпро, їм респект!
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+1
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Gargantua
время такое, что команде нужно выжить. Тренера лучше луческу сейчас никто не найдет.
Я думаю, не смотря на все свое упорство он все же придет к пониманию необходимости расставания с посредственными игроками (Сидорчук, Беседин, Кенжора, Кабаев, Шепелев) и начнет ставить в состав молодежь создавая новую команду.
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0
a.fedorenko1953
Боже мій! Скільки пафосу від карм... тобто командного працівника ,  по відношеню до посередньої ,на сьогодні, команди. І мільйони прихильників , і  народна команда, і власність України.  Як це схоже виступи комуністиччних прапагандистів  минулого. 
Якщо і вболівають за ДК, так ,мабуть, більше за свої спогади за минулим , а не цю команду Суркисів.
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0
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