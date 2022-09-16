НЕСЕНЮК: «Трудно вспомнить, когда Динамо выглядело так беспомощно»

Руководитель департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал поражение столичной команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (0:1).

«Анализировать игру «Динамо» против кипрского АЕКа во втором туре группового турнира Лиги Европы невозможно. Потому что игры у команды не было. Ничего не получалось ни в защите, ни в нападении. Трудно вспомнить, когда лучшая футбольная команда Украины, за которую продолжают болеть миллионы украинцев, выглядела бы так беспомощно.

Последнее дело – искать оправдание. Такой игре оправданий быть не может. Для динамовцев были созданы все возможные и невозможные, по нынешним временам, условия для подготовки. А они с каждым матчем играют все хуже…

Через две недели, которые есть у «Динамо» до следующей игры, следует найти причины кризиса и попытаться их устранить. Потому что не могли футболисты, до этого показывавшие вполне приличный футбол, окончательно разучились играть.

Над этим должны думать все, кто причастен к команде, которая принадлежит не только ее формальным владельцам, но и всей Украине, и от которой всегда ждут и будут ждать яркой игры и побед. Думать спокойно и взвешенно, не прибегая к крайностям. Хочется надеяться, что эти размышления дадут нужный результат. Иначе никак! – написал Несенюк в фейсбуке.