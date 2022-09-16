Испания16 сентября 2022, 10:18 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:20
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ВИДЕО. Фанатка передала Гави записку с номером телефона на автограф-сессии
Девушка очень сильно хочет познакомиться с молодым талантом
16 сентября 2022, 10:18 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:20
571
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18-летний хавбек «Барселоны» и национальной сборной Испании Гави в среду продлил свой контракт с «сине-гранатовыми».
Во время автограф-сессии к нему подошла симпатичная девушка и не только захотела сфотографироваться, но еще и познакомиться поближе. Поклонница таланта 18-летний хавбека передала ему в руки записку, на которой, вероятно, были ее контакты.
Гави немного растерялся, но сфотографировался и сохранил записку.
Gavi 😂😏 pic.twitter.com/nWH7InOqJn— French FCB (@FrenchFCB) September 15, 2022
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