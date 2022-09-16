ВИДЕО. Фанатка передала Гави записку с номером телефона на автограф-сессии

18-летний хавбек «Барселоны» и национальной сборной Испании Гави в среду продлил свой контракт с «сине-гранатовыми».

Во время автограф-сессии к нему подошла симпатичная девушка и не только захотела сфотографироваться, но еще и познакомиться поближе. Поклонница таланта 18-летний хавбека передала ему в руки записку, на которой, вероятно, были ее контакты.

Гави немного растерялся, но сфотографировался и сохранил записку.