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  4. Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Испания
14 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:56
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0

Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком

Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года

14 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:56
401
0
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

18-летний хавбек «Барселоны» и национальной сборной Испании Гави продлил свой контракт с «сине-гранатовыми».

Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Сумма отступных по новому контракту Гави составляет 1 млрд евро.

Гави защищает цвета «Барселоны» с лета 2021 года. Он отыграл в 54 матчах за каталонцев, забил два гола, сделал 6 ассистов.

Напомним, в июне английский «Ливерпуль» предлагал щедрый контракт Гави.

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Барселона продление контракта Гави
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Источник ФК Барселона
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