Испания14 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:56
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Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года
14 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:56
401
0
18-летний хавбек «Барселоны» и национальной сборной Испании Гави продлил свой контракт с «сине-гранатовыми».
Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Сумма отступных по новому контракту Гави составляет 1 млрд евро.
Гави защищает цвета «Барселоны» с лета 2021 года. Он отыграл в 54 матчах за каталонцев, забил два гола, сделал 6 ассистов.
Напомним, в июне английский «Ливерпуль» предлагал щедрый контракт Гави.
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