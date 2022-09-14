Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком

18-летний хавбек «Барселоны» и национальной сборной Испании Гави продлил свой контракт с «сине-гранатовыми».

Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Сумма отступных по новому контракту Гави составляет 1 млрд евро.

Гави защищает цвета «Барселоны» с лета 2021 года. Он отыграл в 54 матчах за каталонцев, забил два гола, сделал 6 ассистов.

Напомним, в июне английский «Ливерпуль» предлагал щедрый контракт Гави.