Ливерпуль предлагает щедрый контракт Гави

Переговоры между «Барселоной» и Гави по поводу продления контракта по-прежнему не увенчались успехом. Клуб предлагает 17-летнему хавбеку зарплату в 2 миллиона евро в год, игрок хочет 4 миллиона и пункт, согласно которому его зарплата будет расти еще на 1 миллион каждый год.

Ситуацией пытается воспользоваться «Ливерпуль». Английский клуб предлагает Гави контракт с зарплатой в 9 миллионов евро в год. Хавбек этот вариант пока что не рассматривает.

В нынешнем сезоне на счету Гави 2 гола и 6 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.