Барселона делает последнюю попытку сохранить своего вундеркинда

Контракт Гави с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Переговоры по поводу нового соглашения идут медленно – 17-летний испанец отклонил уже несколько предложений.

В ближайшее время «Барселона» планирует сделать последнее предложение Гави. Если оно будет отклонено – хавбек покинет клуб. Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» планирует предложить Гави контракт до 2027 года, в нем будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Гави 2 гола и 6 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость испанца оценивается в 60 миллионов евро.