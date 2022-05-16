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  4. Барселона делает последнюю попытку сохранить своего вундеркинда
Испания
16 мая 2022, 21:44 |
829
0

Барселона делает последнюю попытку сохранить своего вундеркинда

Каталонцы пытаются сохранить Гави в команде

16 мая 2022, 21:44 |
829
0
Барселона делает последнюю попытку сохранить своего вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Контракт Гави с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Переговоры по поводу нового соглашения идут медленно – 17-летний испанец отклонил уже несколько предложений.

В ближайшее время «Барселона» планирует сделать последнее предложение Гави. Если оно будет отклонено – хавбек покинет клуб. Интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» планирует предложить Гави контракт до 2027 года, в нем будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Гави 2 гола и 6 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость испанца оценивается в 60 миллионов евро.

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