Манчестер Юнайтед намерен подписать таланта Барселоны

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался в услугах полузащитника «Барселоны» Гави.
По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что каталонцы не могут договориться с хавбеком о продлении контракта, который истекает через год. В составе манкунианцев Гави может заменить француза Поля Погба, который, скорее всего, покинет клуб.
В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать Эриксена.
Источник — El Mundo Deportivo
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