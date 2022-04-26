Манчестер Юнайтед намерен подписать таланта Барселоны

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался в услугах полузащитника «Барселоны» Гави.

По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что каталонцы не могут договориться с хавбеком о продлении контракта, который истекает через год. В составе манкунианцев Гави может заменить француза Поля Погба, который, скорее всего, покинет клуб.

В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать Эриксена.