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Манчестер Юнайтед намерен подписать таланта Барселоны

Гави может перебраться в АПЛ

  • 26.04.2022 03:18
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Манчестер Юнайтед намерен подписать таланта Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался в услугах полузащитника «Барселоны» Гави.

По сведениям источника, английский клуб намерен воспользоваться тем, что каталонцы не могут договориться с хавбеком о продлении контракта, который истекает через год. В составе манкунианцев Гави может заменить француза Поля Погба, который, скорее всего, покинет клуб.

В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать Эриксена.

Источник — El Mundo Deportivo

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