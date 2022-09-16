Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме»
Полузащитник «Днепра-1» – о победе над «Аполлоном»
Валентин Рубчинский заявил, что команде одержать победу помог настрой, а также прибавивший дополнительных сил первый гол в его исполнении, и помог одержать победу над «Аполлоном» (3:1).
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– Считаю, что сегодня вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме. Получилось забить три мяча, а в свои ворота не пропустить ни одного. Потом уже играли больше по счету, но, в целом, полагаю, провели хорошую игру.
– Насколько первый гол был важен психологически?
– Нам это придало дополнительные силы. После этого соперник открылся, а мы получили свободные зоны и воспользовались ими.
– Сами ожидали, что первый тайм будет даваться настолько легко?
– Мы настраивались на хорошего соперника, действующего чемпиона своей страны. Знали, что будет тяжело. Хорошо, что вышло именно так.
– В клубном сезоне наступает пауза, и некоторые ребята едут в сборную. Хотел бы быть с ними?
– Конечно, каждый игрок хочет играть за сборную своей страны. Но есть так, как складывается. Буду работать дальше и доказывать, что достоин получить шанс.
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