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  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме»
Лига конференций
16 сентября 2022, 09:34 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:37
234
0

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме»

Полузащитник «Днепра-1» – о победе над «Аполлоном»

16 сентября 2022, 09:34 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:37
234
0
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме»
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский заявил, что команде одержать победу помог настрой, а также прибавивший дополнительных сил первый гол в его исполнении, и помог одержать победу над «Аполлоном» (3:1).

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– Считаю, что сегодня вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме. Получилось забить три мяча, а в свои ворота не пропустить ни одного. Потом уже играли больше по счету, но, в целом, полагаю, провели хорошую игру.

– Насколько первый гол был важен психологически?

– Нам это придало дополнительные силы. После этого соперник открылся, а мы получили свободные зоны и воспользовались ими.

– Сами ожидали, что первый тайм будет даваться настолько легко?

– Мы настраивались на хорошего соперника, действующего чемпиона своей страны. Знали, что будет тяжело. Хорошо, что вышло именно так.

– В клубном сезоне наступает пауза, и некоторые ребята едут в сборную. Хотел бы быть с ними?

– Конечно, каждый игрок хочет играть за сборную своей страны. Но есть так, как складывается. Буду работать дальше и доказывать, что достоин получить шанс.

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Источник СК Днепр-1
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