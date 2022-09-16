Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Защитник киевского «Динамо» прокомментировал поражение команды
Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы против АЕКа:
– Что с командой? Такого в стартах «Динамо», мне кажется, не было. Столько поражений.
– Да, этот момент… Очень тяжело нам. Результат не такой, как мы хотели бы. В чемпионате не очень начали, на групповой стадии еврокубков тоже. Надо выходить из этой ямы всем вместе, только так.
– Как это сделать сейчас?
– Я верю, что через тяжелую работу на тренировках мы сможем выйти из этой ямы и доказать, что мы хорошая команда, которая способна побеждать.
– Перерыв на матчи национальных сборных – это хорошо для «Динамо»?
– С одной стороны, да, потому что те ребята, которые не поедут в сборные – отдохнут. А те, кто уедет, сменят обстановку. С другой стороны, хотелось бы играть, потому что надо выиграть следующий матч и вернуть все на свой уровень.
– Есть идея собраться с командой и поговорить? Вот у «Ливерпуля» был кризис, они все вместе собрались и сказали друг другу, что они думают.
– Конечно, мы говорим каждый день. Мы не как «Ливерпуль», не живем дома, а на базе и в гостиницах, постоянно все вместе. Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы, — отметил Кендзера в эфире MEGOGO.
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