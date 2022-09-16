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  4. Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Лига Европы
16 сентября 2022, 07:40 |
437
5

Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»

Защитник киевского «Динамо» прокомментировал поражение команды

16 сентября 2022, 07:40 |
437
5
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы против АЕКа:

– Что с командой? Такого в стартах «Динамо», мне кажется, не было. Столько поражений.

– Да, этот момент… Очень тяжело нам. Результат не такой, как мы хотели бы. В чемпионате не очень начали, на групповой стадии еврокубков тоже. Надо выходить из этой ямы всем вместе, только так.

– Как это сделать сейчас?

– Я верю, что через тяжелую работу на тренировках мы сможем выйти из этой ямы и доказать, что мы хорошая команда, которая способна побеждать.

– Перерыв на матчи национальных сборных – это хорошо для «Динамо»?

– С одной стороны, да, потому что те ребята, которые не поедут в сборные – отдохнут. А те, кто уедет, сменят обстановку. С другой стороны, хотелось бы играть, потому что надо выиграть следующий матч и вернуть все на свой уровень.

– Есть идея собраться с командой и поговорить? Вот у «Ливерпуля» был кризис, они все вместе собрались и сказали друг другу, что они думают.

– Конечно, мы говорим каждый день. Мы не как «Ливерпуль», не живем дома, а на базе и в гостиницах, постоянно все вместе. Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы, — отметил Кендзера в эфире MEGOGO.

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Источник Динамомания
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Комментарии 5
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Gargantua
без Томаша выберемся быстрее. Вчера очередной провальный матч. Фланг Дубинчака работал значительно лучше.
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0
Ἡλίας
Легко.
Особенно после того как в группе определились 2 лидера, которые будут играть по результату.
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0
VikyKrasotulechka90
Уже на дне.. В матче с французами пробьете это дно...ПОЗОР ВАМ!!!
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0
Vladik
Ти ,поляк,вали з клубу ,і наших ,таких як ти ,повно ,просто дід не хоче ставити молодих ,я б тебе давно з клубу,прибрав
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