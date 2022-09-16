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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
15.09.2022, FT 0 : 3
Фрайбург
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Лига Европы
16 сентября 2022, 05:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 05:40
18
0

Олимпиакос – Фрайбург – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

16 сентября 2022, 05:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 05:40
18
0
Олимпиакос – Фрайбург – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы немецкий «Фрайбург» на выезде разгромил греческий «Олимпиакос» со счетом 3:0.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Хёфлер (Фрайбург).
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видео голов и обзор Олимпиакос Фрайбург Лига Европы
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Источник MEGOGO
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