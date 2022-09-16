Антонио КОНТЕ: «Игра со Спортингом была очень сложной»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от португальского «Спортинга» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что такой результат, но игра была очень сложной. Мы сделали все, чтобы одержать победу. У нас были две или три ситуации, когда мы должны были бы сыграть намного лучше, но сейчас нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что будет дальше в Премьер-лиге», - сказал Конте.