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Лига чемпионов
16 сентября 2022, 04:40 | Обновлено 16 сентября 2022, 05:23
34
0

Антонио КОНТЕ: «Игра со Спортингом была очень сложной»

Наставник «Тоттенхэма» – о поражении от португальского клуба

16 сентября 2022, 04:40 | Обновлено 16 сентября 2022, 05:23
34
0
Антонио КОНТЕ: «Игра со Спортингом была очень сложной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от португальского «Спортинга» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что такой результат, но игра была очень сложной. Мы сделали все, чтобы одержать победу. У нас были две или три ситуации, когда мы должны были бы сыграть намного лучше, но сейчас нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на том, что будет дальше в Премьер-лиге», - сказал Конте.

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Источник УЕФА
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