Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – ХИК – 3:0. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Рома
15.09.2022, FT 3 : 0
ХИК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 04:02
17
0

Рома – ХИК – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

16 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 04:02
17
0
Рома – ХИК – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» на своем поле разгромила финский ХИК со счетом 3:0.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
15’
Miro Tenho (ХИК) получает красную карточку.
По теме:
Фейеноорд – Штурм – 6:0. Видео голов и обзор матча
Оценки за Динамо – АЕК Ларнака. Гармаш и Кендзера были худшими на поле
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
видео голов и обзор Рома Рим ХИК Хельсинки Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15 сентября 2022, 11:19 14
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону

Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?

Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Футбол | 15 сентября 2022, 21:40 9
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон

Борьба в группе только начинается

Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Другие виды | 15.09.2022, 20:54
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Бокс | 15.09.2022, 12:33
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
Футбол | 16.09.2022, 00:57
Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
15.09.2022, 11:00 21
Баскетбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
15.09.2022, 22:15 7
Футбол
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности