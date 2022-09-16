Лига Европы16 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 04:02
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Рома – ХИК – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
16 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 04:02
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В матче второго тура группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» на своем поле разгромила финский ХИК со счетом 3:0.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
15’
Miro Tenho (ХИК) получает красную карточку.
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