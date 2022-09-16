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Испания
16 сентября 2022, 03:23 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:46
23
0

ГАВИ: «Я всегда точно знал, что хочу быть в Барселоне»

18-летний хавбек – о продлении контракта с каталонским клубом

16 сентября 2022, 03:23 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:46
23
0
ГАВИ: «Я всегда точно знал, что хочу быть в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Талантливый полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал свое продление контракта с каталонским клубом до 2026 года.

«Я очень рад, что остаюсь в клубе. Это моя мечта с детства, я всегда точно знал, что хочу быть в «Барселоне».

Ла Масия это уникальное место, и я благодарен всем. Там я научился усердно работать и быть скромным. Вот почему я хорошо себя чувствую в «Барселоне», - сказал Гави.

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Источник Marca
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