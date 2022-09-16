ГАВИ: «Я всегда точно знал, что хочу быть в Барселоне»

Талантливый полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал свое продление контракта с каталонским клубом до 2026 года.

«Я очень рад, что остаюсь в клубе. Это моя мечта с детства, я всегда точно знал, что хочу быть в «Барселоне».

Ла Масия это уникальное место, и я благодарен всем. Там я научился усердно работать и быть скромным. Вот почему я хорошо себя чувствую в «Барселоне», - сказал Гави.