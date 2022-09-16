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Лига Европы
Фейеноорд
15.09.2022, FT 6 : 0
Штурм Грац
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Лига Европы
16 сентября 2022, 02:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:07
79
0

Фейеноорд – Штурм – 6:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

16 сентября 2022, 02:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:07
79
0
Фейеноорд – Штурм – 6:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» разгромил австрийский «Штурм» со счетом 6:0.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Уссама Идрисси (Фейеноорд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Фейеноорд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Фейеноорд).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Фейеноорд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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