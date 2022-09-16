Лига Европы16 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:36
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Оценки за Динамо – АЕК Ларнака. Гармаш и Кендзера были худшими на поле
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы
16 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:36
119
2
В поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» уступило кипрскому АЕКу из Ларнаки со счетом 0:1.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Худшими на поле из игроков, вышедших со старта, были Томаш Кендзера и Денис Гармаш.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – АЕК Ларнака – 0:1:
Замены «Динамо»: Беседин - 5,0; Караваев - 5,0; Шепелев - 5,5; Ванат - б/о.
Замены АЕК: Ойер - 6,0; Густаву - 5,5; Лопеш - 6,0; Наум - 5,5; Енглезу - 6,0.
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Комментарии 2
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Гармаш давно уже должен был закончить с футболом...как не фокус камеры на Гармаше так он валяется на траве, что в матче с Фенером, что сегодня
Як завжди, реальний мусор.
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