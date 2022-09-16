Оценки за Динамо – АЕК Ларнака. Гармаш и Кендзера были худшими на поле

В поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» уступило кипрскому АЕКу из Ларнаки со счетом 0:1.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Худшими на поле из игроков, вышедших со старта, были Томаш Кендзера и Денис Гармаш.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – АЕК Ларнака – 0:1:

Замены «Динамо»: Беседин - 5,0; Караваев - 5,0; Шепелев - 5,5; Ванат - б/о.

Замены АЕК: Ойер - 6,0; Густаву - 5,5; Лопеш - 6,0; Наум - 5,5; Енглезу - 6,0.