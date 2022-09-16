Украинцы сделали первый дубль в Лиге конференций

Дубль Артема Довбика в поединке с кипрским «Аполлоном» (3:1) стал первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный дуплет 25-летний форвард днепрян оформил в 16-й для наших команд игре в этом турнире. Если не принимать во внимание Кубок Интертото, в котором в 26 проведенных матчей никто из украинцев не забивал два мяча за игру, то позже первый дубль наши футболисты делали только в Лиге Европы (в 17-м) и Кубке чемпионов (в 19-м).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые дубли игроков украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Игрок Клуб Соперник Счет Кубок кубков 1-й 02.09.1965 Андрей БИБА Динамо Колрейн (г) 6:1 Кубок чемпионов 19-й 17.09.1975 Виктор КОЛОТОВ Динамо Олимпиакос (г) 2:2 Суперкубок УЕФА 2-й 06.10.1975 Олег БЛОХИН Динамо Бавария (д) 2:0 Кубок УЕФА 12-й 03.11.1976 Юрий РЕЗНИК Шахтер Гонвед (г) 3:2 Лига чемпионов 5-й 15.09.1993 Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо Барселона (д) 3:1 Лига Европы 17-й 22.10.2009 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер Тулуза (д) 4:0 Лига конференций 16-й 15.09.2022 Артем ДОВБИК Днепр-1 Аполлон (г) 3:1

* начиная с дебюта.