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Лига конференций
16 сентября 2022, 01:58 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:17
85
0

Украинцы сделали первый дубль в Лиге конференций

Автором премьерного дуплета стал Артем Довбик

16 сентября 2022, 01:58 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:17
85
0
Украинцы сделали первый дубль в Лиге конференций
СК Днепр-1

Дубль Артема Довбика в поединке с кипрским «Аполлоном» (3:1) стал первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный дуплет 25-летний форвард днепрян оформил в 16-й для наших команд игре в этом турнире. Если не принимать во внимание Кубок Интертото, в котором в 26 проведенных матчей никто из украинцев не забивал два мяча за игру, то позже первый дубль наши футболисты делали только в Лиге Европы (в 17-м) и Кубке чемпионов (в 19-м).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые дубли игроков украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Кубок кубков

1-й

02.09.1965

Андрей БИБА

Динамо

Колрейн (г)

6:1

Кубок чемпионов

19-й

17.09.1975

Виктор КОЛОТОВ

Динамо

Олимпиакос (г)

2:2

Суперкубок УЕФА

2-й

06.10.1975

Олег БЛОХИН

Динамо

Бавария (д)

2:0

Кубок УЕФА

12-й

03.11.1976

Юрий РЕЗНИК

Шахтер

Гонвед (г)

3:2

Лига чемпионов

5-й

15.09.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо

Барселона (д)

3:1

Лига Европы

17-й

22.10.2009

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Тулуза (д)

4:0

Лига конференций

16-й

15.09.2022

Артем ДОВБИК

Днепр-1

Аполлон (г)

3:1

* начиная с дебюта.

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Источник Sport.ua
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