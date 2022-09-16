Украинцы сделали первый дубль в Лиге конференций
Автором премьерного дуплета стал Артем Довбик
Дубль Артема Довбика в поединке с кипрским «Аполлоном» (3:1) стал первым для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный дуплет 25-летний форвард днепрян оформил в 16-й для наших команд игре в этом турнире. Если не принимать во внимание Кубок Интертото, в котором в 26 проведенных матчей никто из украинцев не забивал два мяча за игру, то позже первый дубль наши футболисты делали только в Лиге Европы (в 17-м) и Кубке чемпионов (в 19-м).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые дубли игроков украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
1-й
|
02.09.1965
|
Андрей БИБА
|
Динамо
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
Кубок чемпионов
|
19-й
|
17.09.1975
|
Виктор КОЛОТОВ
|
Динамо
|
Олимпиакос (г)
|
2:2
|
Суперкубок УЕФА
|
2-й
|
06.10.1975
|
Олег БЛОХИН
|
Динамо
|
Бавария (д)
|
2:0
|
Кубок УЕФА
|
12-й
|
03.11.1976
|
Юрий РЕЗНИК
|
Шахтер
|
Гонвед (г)
|
3:2
|
Лига чемпионов
|
5-й
|
15.09.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо
|
Барселона (д)
|
3:1
|
Лига Европы
|
17-й
|
22.10.2009
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Тулуза (д)
|
4:0
|
Лига конференций
|
16-й
|
15.09.2022
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
Аполлон (г)
|
3:1
* начиная с дебюта.
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