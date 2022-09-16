Поединок с АЕКом стал юбилейным для двух игроков Динамо

Денис Бойко провел 60-й матч в еврокубках в рядах украинских клубов. Он стал третьим голкипером наших команд после Александра Шовковского и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа. 34 встречи Денис отыграл за «Днепр» и 26 - за «Динамо». 48 раз Бойко занимал место в воротах в Лиге Европы и 12 - в Лиге чемпионов.

К слову, двойной юбилей в поединке с АЕКом (0:1) отметил и Виктор Цыганков, который также провел 60-й матч в еврокубках, в том числе 30-й - в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Вратарь Клубы Всего ЛЧ ЛЕ КК КИ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - - - 2. Андрей ПЯТОВ Шахтер 132 87 44 - - 1 3. Денис БОЙКО Динамо (26), Днепр (34) 60 12 48 - - - 4. Александр ГОРЯИНОВ Металлист 41 - 41 - - - 5. Евгений РУДАКОВ Динамо 39 23 5 9 - 2 6. Георгий БУЩАН Динамо 32 18 14 - - - 7. Юрий ВИРТ Металлург Д (9), Шахтер (22) 31 14 17 - - - Виктор ЧАНОВ Динамо 31 15 6 9 - 1 9. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО Динамо (3), Арсенал (6), 30 3 24 - 3 - Днепр (21) Ян ЛАШТУВКА Шахтер (17), Днепр (13) 30 10 20 - - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.