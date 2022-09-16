Поединок с АЕКом стал юбилейным для двух игроков Динамо
Денис Бойко и Виктор Цыганков провели 60-й матч в еврокубках
Денис Бойко провел 60-й матч в еврокубках в рядах украинских клубов. Он стал третьим голкипером наших команд после Александра Шовковского и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа. 34 встречи Денис отыграл за «Днепр» и 26 - за «Динамо». 48 раз Бойко занимал место в воротах в Лиге Европы и 12 - в Лиге чемпионов.
К слову, двойной юбилей в поединке с АЕКом (0:1) отметил и Виктор Цыганков, который также провел 60-й матч в еврокубках, в том числе 30-й - в Лиге Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
КИ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
-
|
-
|
1
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
Динамо (26), Днепр (34)
|
60
|
12
|
48
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
41
|
-
|
41
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Евгений РУДАКОВ
|
Динамо
|
39
|
23
|
5
|
9
|
-
|
2
|
6.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
32
|
18
|
14
|
-
|
-
|
-
|
7.
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д (9), Шахтер (22)
|
31
|
14
|
17
|
-
|
-
|
-
|
|
Виктор ЧАНОВ
|
Динамо
|
31
|
15
|
6
|
9
|
-
|
1
|
9.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Динамо (3), Арсенал (6),
|
30
|
3
|
24
|
-
|
3
|
-
|
|
|
Днепр (21)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Шахтер (17), Днепр (13)
|
30
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций
Михаил набрал уже четыре очка