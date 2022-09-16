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Лига Европы
16 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:59
83
0

Поединок с АЕКом стал юбилейным для двух игроков Динамо

Денис Бойко и Виктор Цыганков провели 60-й матч в еврокубках

16 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:59
83
0
Поединок с АЕКом стал юбилейным для двух игроков Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Денис Бойко провел 60-й матч в еврокубках в рядах украинских клубов. Он стал третьим голкипером наших команд после Александра Шовковского и Андрея Пятова, достигшим этого рубежа. 34 встречи Денис отыграл за «Днепр» и 26 - за «Динамо». 48 раз Бойко занимал место в воротах в Лиге Европы и 12 - в Лиге чемпионов.

К слову, двойной юбилей в поединке с АЕКом (0:1) отметил и Виктор Цыганков, который также провел 60-й матч в еврокубках, в том числе 30-й - в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Вратарь

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

КИ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

-

-

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

-

-

1

3.

Денис БОЙКО

Динамо (26), Днепр (34)

60

12

48

-

-

-

4.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

41

-

41

-

-

-

5.

Евгений РУДАКОВ

Динамо

39

23

5

9

-

2

6.

Георгий БУЩАН

Динамо

32

18

14

-

-

-

7.

Юрий ВИРТ

Металлург Д (9), Шахтер (22)

31

14

17

-

-

-

Виктор ЧАНОВ

Динамо

31

15

6

9

-

1

9.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Динамо (3), Арсенал (6),

30

3

24

-

3

-

Днепр (21)

Ян ЛАШТУВКА

Шахтер (17), Днепр (13)

30

10

20

-

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.

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Источник Sport.ua
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