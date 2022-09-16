ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак в эфире MEGOGO прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги Европы против кипрской команды АЕК Ларнака (0:1).

– Владислав, почему команда сегодня проиграла?

– Не могу назвать причину, я сам не понимаю, и мы в команде не понимаем. Наверное, психологическое состояние, сейчас есть проблема в команде, проблема психологического характера. По желанию, по игре нет проблем, а психологически мы измучены, измотаны. Не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, перерыв на матчи сборных нам поможет и мы вернемся сильнее.

– Второй тайм вы играли лучше. Что произошло в перерыве?

– Ничего не было чрезвычайного. Мы понимаем ситуацию, понимаем, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Повторюсь, ситуация тяжелая, и мы будем выходить из нее. Надеюсь, что наши болельщики еще будут радоваться нашим победам.

– Насколько сегодня состояние поля мешало развивать атаки?

– Поле тяжелое, был дождь. По бровкам поле было залито водой.

– Какая коммуникация у вас происходит с Луческу? Что он вам говорит?

– Он прогнозировал после матча с «Бенфикой» такой спад, сказав, что будет тяжелая ситуация после второй игры на выезде. Наш главный тренер – опытный человек, он понимает ситуацию. Луческу сказал, что после паузы мы сделаем шаг вперед, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Наши победы еще впереди.