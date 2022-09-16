ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»
Защитник «Динамо» прокомментировал поражение от кипрской команды в ЛЕ
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак в эфире MEGOGO прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги Европы против кипрской команды АЕК Ларнака (0:1).
– Владислав, почему команда сегодня проиграла?
– Не могу назвать причину, я сам не понимаю, и мы в команде не понимаем. Наверное, психологическое состояние, сейчас есть проблема в команде, проблема психологического характера. По желанию, по игре нет проблем, а психологически мы измучены, измотаны. Не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, перерыв на матчи сборных нам поможет и мы вернемся сильнее.
– Второй тайм вы играли лучше. Что произошло в перерыве?
– Ничего не было чрезвычайного. Мы понимаем ситуацию, понимаем, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Повторюсь, ситуация тяжелая, и мы будем выходить из нее. Надеюсь, что наши болельщики еще будут радоваться нашим победам.
– Насколько сегодня состояние поля мешало развивать атаки?
– Поле тяжелое, был дождь. По бровкам поле было залито водой.
– Какая коммуникация у вас происходит с Луческу? Что он вам говорит?
– Он прогнозировал после матча с «Бенфикой» такой спад, сказав, что будет тяжелая ситуация после второй игры на выезде. Наш главный тренер – опытный человек, он понимает ситуацию. Луческу сказал, что после паузы мы сделаем шаг вперед, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Наши победы еще впереди.
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розуміємо. Напевно, психологічний стан, зараз є проблема в команді,
проблема психологічного характеру. Щодо бажання, щодо гри немає проблем,
а психологічно ми змучені, виснажені. Не знаю. Ситуація важка" - чим ви втомленіі, чого у вас проблеми з психологічним станом? Від чого ви могли виснажитись?
Тупі відмазки.