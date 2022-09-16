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  4. ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»
Лига Европы
16 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:22
334
3

ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»

Защитник «Динамо» прокомментировал поражение от кипрской команды в ЛЕ

16 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:22
334
3
ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»
MEGOGO. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак в эфире MEGOGO прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги Европы против кипрской команды АЕК Ларнака (0:1).

– Владислав, почему команда сегодня проиграла?

– Не могу назвать причину, я сам не понимаю, и мы в команде не понимаем. Наверное, психологическое состояние, сейчас есть проблема в команде, проблема психологического характера. По желанию, по игре нет проблем, а психологически мы измучены, измотаны. Не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, перерыв на матчи сборных нам поможет и мы вернемся сильнее.

– Второй тайм вы играли лучше. Что произошло в перерыве?

– Ничего не было чрезвычайного. Мы понимаем ситуацию, понимаем, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Повторюсь, ситуация тяжелая, и мы будем выходить из нее. Надеюсь, что наши болельщики еще будут радоваться нашим победам.

– Насколько сегодня состояние поля мешало развивать атаки?

– Поле тяжелое, был дождь. По бровкам поле было залито водой.

– Какая коммуникация у вас происходит с Луческу? Что он вам говорит?

– Он прогнозировал после матча с «Бенфикой» такой спад, сказав, что будет тяжелая ситуация после второй игры на выезде. Наш главный тренер – опытный человек, он понимает ситуацию. Луческу сказал, что после паузы мы сделаем шаг вперед, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Наши победы еще впереди.

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака Динамо - АЕК Ларнака Владислав Дубинчак
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
ДК - це супер клуб. 0-5 від Бенфіки та 0-1 від кіпрського клубу - це випадковості.
ДК - це гордість олігархічного (Суркіса, Льовочкіна, Фірташа та інших кумедних "аристократів") футболу. 
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+1
IronValdemar
"– Не можу назвати причини, я сам не розумію, і ми в команді не
розуміємо. Напевно, психологічний стан, зараз є проблема в команді,
проблема психологічного характеру. Щодо бажання, щодо гри немає проблем,
а психологічно ми змучені, виснажені. Не знаю. Ситуація важка" - чим ви втомленіі, чого у вас проблеми з психологічним станом? Від чого ви могли виснажитись? 
Тупі відмазки.
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+1
alekos59
То ж обiцяв перемогу, губошлеп лiнивий !  
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0
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