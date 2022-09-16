Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами
Лига конференций
16 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:05
32
0

2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами

15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций

16 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:05
32
0
2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами
ФК Пюник

​15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» нанес поражение кипрскому «Аполлону» (3:1) в гостевом матче, который проходил в кипрской Никосии. В первом тайме днепряне забили три гола в ворота соперников. Артем Довбик за один тайм провел 2 гола + отдал 1 ассист.

Одержав первую еврокубковую победу в истории клуба, «Днепр-1» вышел на 2 место в группе (3 очка). Лидирует АЗ Алкмаар, в параллельной игре победивший «Вадуц» (4:1) и набравший 6 очков. «Аполлон» и «Вадуц» имеют по 1 баллу после двух туров.

Армянский «Пюник» под руководством работавшего в УПЛ тренера тренера Егише Меликяна выиграл матч 2-го тура против «Слована» из Братиславы (2:0). У хозяев поля весь матч отыграли украинцы Антон Братков и Сергей Вакуленко, а Роман Карасюк вышел на замену на 74-й минуте.

🏆 Лига конференций 2022/23

2-й тур. 15 сентября

По теме:
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду забил Ковалю
СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»
Валерий ГОРОДОВ: «Днепр-1 полностью обыграл соперника»
Лига конференций статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15 сентября 2022, 11:19 14
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону

Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 15 сентября 2022, 11:00 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Футбол | 15.09.2022, 23:52
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
Футбол | 15.09.2022, 22:29
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Футбол | 15.09.2022, 03:31
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48 1
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
14.09.2022, 06:50
Теннис
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
15.09.2022, 02:41 1
Футбол
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности