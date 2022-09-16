2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами

​15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» нанес поражение кипрскому «Аполлону» (3:1) в гостевом матче, который проходил в кипрской Никосии. В первом тайме днепряне забили три гола в ворота соперников. Артем Довбик за один тайм провел 2 гола + отдал 1 ассист.

Одержав первую еврокубковую победу в истории клуба, «Днепр-1» вышел на 2 место в группе (3 очка). Лидирует АЗ Алкмаар, в параллельной игре победивший «Вадуц» (4:1) и набравший 6 очков. «Аполлон» и «Вадуц» имеют по 1 баллу после двух туров.

Армянский «Пюник» под руководством работавшего в УПЛ тренера тренера Егише Меликяна выиграл матч 2-го тура против «Слована» из Братиславы (2:0). У хозяев поля весь матч отыграли украинцы Антон Братков и Сергей Вакуленко, а Роман Карасюк вышел на замену на 74-й минуте.

🏆 Лига конференций 2022/23

2-й тур. 15 сентября