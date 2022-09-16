Итоги 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду забил Ковалю
15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы
15 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Киевское «Динамо» в условно домашнем матче в Кракове проиграло кипрской команде АЕК Ларнака (0:1), пропустив гол со штрафного в дебюте матча.
«Динамо» выглядело недостаточно агрессивно, оказывало мало давления на ворота соперника и создало немного голевых моментов. Киевляне после двух игр группы не имеют ни одного очка.
Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Португальский форвард Криштиану Роналду расписался в воротах украинского вратаря.
🏆 Лига Европы 2022/23
2-й тур. 15 сентября
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