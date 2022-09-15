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ATP
15 сентября 2022, 23:15 |
1048
0

Надаль трогательно отреагировал на новость о завершении карьеры Федерера

Испанский теннисист сыграл против швейцарца 40 матчей

15 сентября 2022, 23:15 |
1048
0
Надаль трогательно отреагировал на новость о завершении карьеры Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что Роджер Федерер в ближайшее время завершит карьеру.

«Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я бы хотел, чтобы этот день никогда не настал. Это печальный день для меня лично и для спорта во всем мире. Для меня было удовольствием, честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, пережить так много удивительных моментов на корте и за его пределами.

В будущем нас ждет еще много моментов, которые мы вместе разделим, нам еще многое предстоит сделать вдвоем, мы это знаем. А пока я искренне желаю счастья тебе с женой Миркой, детьми и семьей. Наслаждайтесь тем, что вас ждет впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лейвера», – написал испанец в социальных сетях.

Отметим, что Надаль и Федерер сыграли 40 матчей, испанец выиграл 24 из них. Не на грунте статистика в пользу швейцарца 14-10.

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Рафаэль Надаль Роджер Федерер завершение карьеры
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