Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл Аль-Джазире

В матче 3-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва проиграл «Аль-Джазире» (1:2).

Украинский легионер Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился ассистом во время единственного взятия ворот соперников.

В первых трех турах «Аль-Айн» набрал всего 4 очка, «Аль-Джазира» – выиграла все свои матчи.

Чемпионат ОАЭ. Третий тур

«Аль-Джазира» – «Аль-Айн» – 2:1

Голы: Рамадан (19), Мабхут (52) – Лаба (39)