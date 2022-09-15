Другие новости15 сентября 2022, 22:25 |
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Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл Аль-Джазире
Первое поражение команды Сергея Реброва в текущем чемпионате
15 сентября 2022, 22:25 |
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В матче 3-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва проиграл «Аль-Джазире» (1:2).
Украинский легионер Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился ассистом во время единственного взятия ворот соперников.
В первых трех турах «Аль-Айн» набрал всего 4 очка, «Аль-Джазира» – выиграла все свои матчи.
Чемпионат ОАЭ. Третий тур
«Аль-Джазира» – «Аль-Айн» – 2:1
Голы: Рамадан (19), Мабхут (52) – Лаба (39)
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