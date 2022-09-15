Жомбор ПИРОШ: «Орлов ошибался чуть чаще, чем это стоило делать»

Второй номер венгерской сборной Жомбор Пирош (№159 АТР) прокомментировал победу над лидером украинской команды Владиславом Орловым (№530 ATP) в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

«Думаю, что мой соперник сегодня больше меня нервничал во время матча. Потому что все играют за свои страны, и на игроках больше давления. Но я сегодня надежнее сыграл на задней линии, а мой противник хорошо играл, но чаще ошибался, чем это следовало делать. Это и сделало разницу в этом матче», – сказал Пирош.

Отметим, что после первого игрового дня сборная Украины уступает со счетом 0:2.