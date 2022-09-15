Жомбор ПИРОШ: «Орлов ошибался чуть чаще, чем это стоило делать»
Венгерский теннисист – о победе над украинцем
Второй номер венгерской сборной Жомбор Пирош (№159 АТР) прокомментировал победу над лидером украинской команды Владиславом Орловым (№530 ATP) в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
«Думаю, что мой соперник сегодня больше меня нервничал во время матча. Потому что все играют за свои страны, и на игроках больше давления. Но я сегодня надежнее сыграл на задней линии, а мой противник хорошо играл, но чаще ошибался, чем это следовало делать. Это и сделало разницу в этом матче», – сказал Пирош.
Отметим, что после первого игрового дня сборная Украины уступает со счетом 0:2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда мирового тенниса трогательно прощается со спортивной карьерой
Киевляне попробуют добыть первую победу в группе