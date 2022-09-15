Фучович рассказал, за счет чего удалось победить Белинского

Лидер сборной Венгрии Мартон Фучович (№91 АТР) прокомментировал победу над вторым номером украинской сборной Вячеславом Белинским (№605 ATP) в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

«Это точно не был легкий матч. Мой оппонент старался изо всех сил, нужно отдать ему должное. Сегодня я был хорош на задней линии, хорошо подавал и смог наконец-то выиграть матч. Я был силен ментально и физически. Это стало ключом к успеху в этом матче», – сказал Фучович.

Отметим, что теннисисты впервые играли между собой. Украины уступает после стартовой встречи 0:1. Победителю нужно набрать 3 очка в матчевой противостоянии.