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Италия
15 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 15 сентября 2022, 18:49
318
0

Источник: бывший клуб Супряги продадут шейхам

У «Сампдории» будет новый владелец

15 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 15 сентября 2022, 18:49
318
0
Источник: бывший клуб Супряги продадут шейхам
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший клуб Владислава Супряги, «Сампдория», вскоре получит нового владельца. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Клуб из Генуи купит шейх Халид Фалех Аль Тани. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. Сейчас стороны работают над документации для передачи прав на клуб новому владельцу.

Напомним, нынешний владелец «Сампдории» Массимо Ферреро, в декабре прошлого года был арестован из-за подозрений в финансовых махинациях. Он владеет клубом с 2014 года.

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Источник Il Secolo XIX
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