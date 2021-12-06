Президент Сампдории арестован полицией

Массимо Ферреро подозревается в финансовых махинациях

  • 06.12.2021 20:02
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Президент Сампдории арестован полицией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Ферреро

Президент и владелец «Сампдории» Массимо Ферреро был арестован итальянской полицией. Финансовая гвардия страны подозревает его в финансовых преступлениях.

После этого «Сампдория» официально сообщила об уходе Ферреро с поста президента клуба. Эту должность он занимал с 2014 года.

При этом, клуб сообщил, что финансовые преступления, в которых подозревается Ферреро, никакого отношения к «Сампдории» не имеют.

Сейчас «Сампдория» идет 15-й в турнирной таблице Серии А с 15 очками в активе. 10 декабря команду ждет генуэзское дерби против «Дженоа» Андрея Шевченко.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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