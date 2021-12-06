Президент Сампдории арестован полицией

Президент и владелец «Сампдории» Массимо Ферреро был арестован итальянской полицией. Финансовая гвардия страны подозревает его в финансовых преступлениях.

После этого «Сампдория» официально сообщила об уходе Ферреро с поста президента клуба. Эту должность он занимал с 2014 года.

При этом, клуб сообщил, что финансовые преступления, в которых подозревается Ферреро, никакого отношения к «Сампдории» не имеют.

Сейчас «Сампдория» идет 15-й в турнирной таблице Серии А с 15 очками в активе. 10 декабря команду ждет генуэзское дерби против «Дженоа» Андрея Шевченко.