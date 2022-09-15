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  4. Богдан ШЕРШУН: «Мудрику осталось подтянуть игру при обороне»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 16:32 |
389
0

Богдан ШЕРШУН: «Мудрику осталось подтянуть игру при обороне»

Экс-футболист – о ничьей «Шахтера» и «Селтика» в Лиге чемпионов

15 сентября 2022, 16:32 |
389
0
Богдан ШЕРШУН: «Мудрику осталось подтянуть игру при обороне»
dynamo.kiev.ua. Богдан Шершун

Бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов «Шахтер» - «Селтик» (1:1):

— Богдан, ничья в этой встрече – максимум для сегодняшнего «Шахтера»?
— Соглашусь с этим. Хорошо, что Горняки сыграли вничью. Это одно очко важно и в турнирной таблице и для таблицы коэффициентов. Да и клуб заработал 930 тысяч евро. В нынешней жизни это достаточно большие деньги.

— Кто, на твой взгляд, был лучшим игроком «Шахтера» в этой встрече?
— Мудрик. В атаке Михаил хорош, осталось подтянуть игру при обороне. Моментами здорово выглядел и Георгий Судаков. К нему постепенно приходит уверенность.

— В турнирную таблицу группы F уже можно смотреть?
— Несомненно. Всем понятно, что явный фаворит группы – мадридский «Реал». За второе место пойдет борьба между Шахтером, Селтиком и Лейпцигом. Практически полностью украинская команда ввязалась в борьбу с лучшими командами Европы. Это приятно всем украинским болельщикам.

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Источник Sportarena
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