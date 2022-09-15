Владислав Орлов – Жомбор Пирош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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15 сентября сборная Украины начнет матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Первыми на корт выйдут лидер украинской сборной Владислав Орлов (№530 ATP) и второй номер венгров Жомбор Пирош (№159 АТР). Ориентировочное время начала встречи – 20:15 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
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