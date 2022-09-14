Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса

15-16 сентября состоится встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за военного положения сыграть домашний матч в Украине не было возможности, пришлось просить о помощи Литву.

В марте этого года украинцы в плей-офф переиграли команду Барбадоса в номинально домашнем матче в Турции (3:0), а венгры в Квалификации Davis Cup Finals 2022 уступили на выезде австралийцам (2:3). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

Кто будет играть

Состав сборной Украины:

Владислав Орлов (№530 ATP)

Вячеслав Белинский (№605 ATP)

Илья Белобородько (№747 ATP)

Владислав Манафов (№142 ATP парный)

Капитан команды – Андрей Медведев.

Мужская сборная Украины и так начинала страдать из-за смены поколений, но со временем добавилась еще одна беда. Между игроками и федерацией наметился небольшой конфликт, которые после начала полномасштабного российского вторжения перерос в что-то большее и очень неприятное. Уже дошло до прямых оскорблений в социальных сетях и письмах в Международную федерацию тенниса. Далее, скорее всего, будет продолжение в судебных инстанциях. К большому сожалению, все это идет в минус украинскому теннису и болельщикам.

Конфликт перешел в максимально острую стадии как раз перед этим матчем и все топовые теннисисты отказались лететь на матч. Хотя против Барбадоса еще удалось собрать сильнейших на тот момент.

Итого на матч с очень крепкой командой Венгрии мы имеем в составе 8-ю, 9-ю и 10-ю ракеток Украины (если не считать Стаховского, который завершил выступления, но все еще есть в рейтинге между Белинским и Белобородько). Также у нас есть наша вторая ракетка парного рейтинга – Владислав Манафов. Пока что он записан в дуэте с Ильей Белобородько, но Андрей Медведев традиционно старается давать всем теннисистам поучаствовать в предматчевой жеребьевке. На второй игровой день состав будет выбран по результатам первых двух одиночек.

Состав сборной Венгрии:

Мартон Фучович (№91 АТР)

Жомбор Пирош (№ 159 АТР)

Фабиан Марожан (№179 АТР)

Мате Валкус (№309 АТР)

Петер Файта (№481 АТР)

Капитан команди: Золтан Надь

Сборная Венгрии привезла в Литву сильнейший состав. У них в заявке есть первые три ракетки страны в одиночном разряде, причем все входят в топ-200. Мартон Фучович не так давно был близок топ-30, но ATP подложил ему большущую свинью, отомстив Уимблдону за дисквалификацию теннисистов из рф и рб. Дело в том, что Фучович в 2021-м дошел до четвертьфинала травяного мейджора, а в этом сезоне очки на соревнованиях в Великобритании не начислялись. Поэтому Мартон даже теоретически не имел шансов защитить 360 зачетных баллов в мировой классификации. Как же круто ATP умеет защищать права игроков. Браво, ассоциация!

Даже если бы наша команда была в сильнейшем составе, Фучович все равно был бы фаворитом каждой из одиночек. В текущих реалиях шансы его обыграть стремятся поближе к нулю. Но это не самая главная проблема. В прошлом году в Норвегии мы реально могли победить даже при двух поражениях от Каспера Рууда, тогда это был рабочий сценарий. И хотя он рухнул после первого же матча, на второй день мы были близки к эпичному камбэку. На этот раз молодые украинцы абсолютно в каждом матче будут андердогами и только победа Владислава Орлова над Жомбором Пирошом в первый день может сохранить хоть какую-то надежду на интригу.

Против Австралии в паре играли Марожан и Валкус, которые добыли победу над тандемом Джон Пирс / Люк Сэвилл, но сказать, что венгры очень крутые парные исполнители тоже нельзя. Вероятно, именно в третьем матче у нас будут лучшие шансы разжиться хотя бы очком в этой встрече.

Матчи между собой

Наверное, болельщики еще хорошо помнят выездное поражение со счетом 2:3 в Будапеште. Матч был сыгран три года назад на нелюбимых нашими игроками грунтовых кортах. Стаховский выиграл две одиночки, чудом одолев даже топового на тот момент грунтовика Фучовича, но Илья Марченко был не в лучшей форме, а в паре мы неожиданно проиграли, хотя и выглядели фаворитами на бумаге.

Еще раньше мы дважды со счетом 3:2 обыгрывали венгров. В 1997 году в качестве игрока это делал наш капитан Андрей Медведев в Будапеште, а в 2005-м – нынешний член тренерского штаба Михаил Филима в Донецке.

Расписание матчей и где смотреть

Четверг, 15 сентября (начало в 18:00 по Киеву)

Матч 1. Вячеслав Белинский – Мартон Фучович

Матч 2. Владислав Орлов – Жомбор Пирош

Пятница, 16 сентября (начало в 17:00 по Киеву)

Матч 3. Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марожан

Матч 4 (если потребуется). Владислав Орлов – Мартон Фучович

Матч 5 (если потребуется). Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош

Матчевое противостояние в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.

Прогноз

Будем откровенны, у нас минимальные шансы на победу. Даже выигрыш хотя бы одного матча станет неплохим достижением. К сожалению, мы полностью проигрываем в мастерстве и опыте, но Кубок Дэвиса – это турнир, в котором порой случаются невероятные вещи. Пока надежда только на волевые качества наших теннисистов и полную самоотдачу, недооценку соперников и на посильную помощь высших сил.

Прогноз Sport.ua: победа Венгрии 3:0