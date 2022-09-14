Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
14 сентября 2022, 22:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:46
367
1

Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса

Номинально домашняя встреча, которую примет Литва

14 сентября 2022, 22:40 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:46
367
1
Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса
ФТУ

15-16 сентября состоится встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за военного положения сыграть домашний матч в Украине не было возможности, пришлось просить о помощи Литву.

В марте этого года украинцы в плей-офф переиграли команду Барбадоса в номинально домашнем матче в Турции (3:0), а венгры в Квалификации Davis Cup Finals 2022 уступили на выезде австралийцам (2:3). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

Кто будет играть

Состав сборной Украины:

Владислав Орлов (№530 ATP)
Вячеслав Белинский (№605 ATP)
Илья Белобородько (№747 ATP)
Владислав Манафов (№142 ATP парный)

Капитан команды – Андрей Медведев.

Мужская сборная Украины и так начинала страдать из-за смены поколений, но со временем добавилась еще одна беда. Между игроками и федерацией наметился небольшой конфликт, которые после начала полномасштабного российского вторжения перерос в что-то большее и очень неприятное. Уже дошло до прямых оскорблений в социальных сетях и письмах в Международную федерацию тенниса. Далее, скорее всего, будет продолжение в судебных инстанциях. К большому сожалению, все это идет в минус украинскому теннису и болельщикам.

Конфликт перешел в максимально острую стадии как раз перед этим матчем и все топовые теннисисты отказались лететь на матч. Хотя против Барбадоса еще удалось собрать сильнейших на тот момент.

Итого на матч с очень крепкой командой Венгрии мы имеем в составе 8-ю, 9-ю и 10-ю ракеток Украины (если не считать Стаховского, который завершил выступления, но все еще есть в рейтинге между Белинским и Белобородько). Также у нас есть наша вторая ракетка парного рейтинга – Владислав Манафов. Пока что он записан в дуэте с Ильей Белобородько, но Андрей Медведев традиционно старается давать всем теннисистам поучаствовать в предматчевой жеребьевке. На второй игровой день состав будет выбран по результатам первых двух одиночек.

Состав сборной Венгрии:

Мартон Фучович (№91 АТР)
Жомбор Пирош (№ 159 АТР)
Фабиан Марожан (№179 АТР)
Мате Валкус (№309 АТР)
Петер Файта (№481 АТР)

Капитан команди: Золтан Надь

Сборная Венгрии привезла в Литву сильнейший состав. У них в заявке есть первые три ракетки страны в одиночном разряде, причем все входят в топ-200. Мартон Фучович не так давно был близок топ-30, но ATP подложил ему большущую свинью, отомстив Уимблдону за дисквалификацию теннисистов из рф и рб. Дело в том, что Фучович в 2021-м дошел до четвертьфинала травяного мейджора, а в этом сезоне очки на соревнованиях в Великобритании не начислялись. Поэтому Мартон даже теоретически не имел шансов защитить 360 зачетных баллов в мировой классификации. Как же круто ATP умеет защищать права игроков. Браво, ассоциация!

Даже если бы наша команда была в сильнейшем составе, Фучович все равно был бы фаворитом каждой из одиночек. В текущих реалиях шансы его обыграть стремятся поближе к нулю. Но это не самая главная проблема. В прошлом году в Норвегии мы реально могли победить даже при двух поражениях от Каспера Рууда, тогда это был рабочий сценарий. И хотя он рухнул после первого же матча, на второй день мы были близки к эпичному камбэку. На этот раз молодые украинцы абсолютно в каждом матче будут андердогами и только победа Владислава Орлова над Жомбором Пирошом в первый день может сохранить хоть какую-то надежду на интригу.

Против Австралии в паре играли Марожан и Валкус, которые добыли победу над тандемом Джон Пирс / Люк Сэвилл, но сказать, что венгры очень крутые парные исполнители тоже нельзя. Вероятно, именно в третьем матче у нас будут лучшие шансы разжиться хотя бы очком в этой встрече.

Матчи между собой

Наверное, болельщики еще хорошо помнят выездное поражение со счетом 2:3 в Будапеште. Матч был сыгран три года назад на нелюбимых нашими игроками грунтовых кортах. Стаховский выиграл две одиночки, чудом одолев даже топового на тот момент грунтовика Фучовича, но Илья Марченко был не в лучшей форме, а в паре мы неожиданно проиграли, хотя и выглядели фаворитами на бумаге.

Еще раньше мы дважды со счетом 3:2 обыгрывали венгров. В 1997 году в качестве игрока это делал наш капитан Андрей Медведев в Будапеште, а в 2005-м – нынешний член тренерского штаба Михаил Филима в Донецке.

Расписание матчей и где смотреть

Четверг, 15 сентября (начало в 18:00 по Киеву)

Матч 1. Вячеслав Белинский – Мартон Фучович
Матч 2. Владислав Орлов – Жомбор Пирош

Пятница, 16 сентября (начало в 17:00 по Киеву)

Матч 3. Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марожан
Матч 4 (если потребуется). Владислав Орлов – Мартон Фучович
Матч 5 (если потребуется). Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош

Матчевое противостояние в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.

Прогноз

Будем откровенны, у нас минимальные шансы на победу. Даже выигрыш хотя бы одного матча станет неплохим достижением. К сожалению, мы полностью проигрываем в мастерстве и опыте, но Кубок Дэвиса – это турнир, в котором порой случаются невероятные вещи. Пока надежда только на волевые качества наших теннисистов и полную самоотдачу, недооценку соперников и на посильную помощь высших сил.

Прогноз Sport.ua: победа Венгрии 3:0

По теме:
Где смотреть онлайн матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса
Динамо – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Андрей Медведев сборная Украины по теннису Владислав Манафов сборная Венгрии по теннису Вячеслав Белинский Илья Белобородько Владислав Орлов Украина - Венгрия Кубок Дэвиса-2022 Мартон Фучович Фабиан Марожан Жомбор Пирош Мате Валкус Петер Файта прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении
Теннис | 14 сентября 2022, 15:40 4
Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении
Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении

Леся сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022

Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Футбол | 13 сентября 2022, 23:59 7
Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел

Голы в начале 2-го тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане

Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Футбол | 14.09.2022, 21:40
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Футбол | 13.09.2022, 22:59
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2022, 04:15
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Без шансов. Фучович вынесет всех
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
14.09.2022, 17:00 21
Баскетбол
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
13.09.2022, 18:43 4
Другие виды
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 2
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
14.09.2022, 06:50
Теннис
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
13.09.2022, 08:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности