А Холанд где? УЕФА названа символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов
В команду недели вошли сразу два игрока «Брюгге»
Европейский футбольній союз презентовал команду из 11 игроков, которая составлена на основании баллов, которые они принесли в официальной фэнтези-ЛЧ. Заметим, что в сборной нет нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который, как известно, стал автором лучшего гола 2-го тура, зато присутствуют два игрока бельгийского «Брюгге» – защитник Бьорн Мейер и форвард Ферран Хутгла.
Символическая сборная недели:
Вратарь: Антонио Адан («Спортинг»)
Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Жоэль Матип («Ливерпуль), Лукас Эрнандес («Бавария), Бьорн Мейер (Брюгге»)
Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал»), Маттео Политано («Наполи»), Роберт Андрих («Байер»), Рахим Стерлинг («Челси»)
Нападающий: Ферран Хутгла («Брюгге»)
The big fantasy hitters on Matchday 2 👊@PlayStationEU | #UCLTOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022
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