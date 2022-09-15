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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 15 сентября 2022, 16:26
1330
2

А Холанд где? УЕФА названа символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов

В команду недели вошли сразу два игрока «Брюгге»

15 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 15 сентября 2022, 16:26
1330
2
А Холанд где? УЕФА названа символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Хутгла

Европейский футбольній союз презентовал команду из 11 игроков, которая составлена на основании баллов, которые они принесли в официальной фэнтези-ЛЧ. Заметим, что в сборной нет нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который, как известно, стал автором лучшего гола 2-го тура, зато присутствуют два игрока бельгийского «Брюгге» – защитник Бьорн Мейер и форвард Ферран Хутгла.

Символическая сборная недели:

Вратарь: Антонио Адан («Спортинг»)

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Жоэль Матип («Ливерпуль), Лукас Эрнандес («Бавария), Бьорн Мейер (Брюгге»)

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал»), Маттео Политано («Наполи»), Роберт Андрих («Байер»), Рахим Стерлинг («Челси»)

Нападающий: Ферран Хутгла («Брюгге»)

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Лига чемпионов Ферран Хутгла Эрлинг Холанд
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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Владимир Коновалец
Щось не так в цій корумпованій організації, під назвою УЕФА... Він що, вийшов на останній секунді гри, забив найкращий гол  і все? Тоді я б зрозумів,..
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0
roman75zpr
Интересный заголовок... Холанда за один гол должны были поставить в эту сборную?
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0
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