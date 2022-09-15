А Холанд где? УЕФА названа символическая сборная 2-го тура Лиги чемпионов

Европейский футбольній союз презентовал команду из 11 игроков, которая составлена на основании баллов, которые они принесли в официальной фэнтези-ЛЧ. Заметим, что в сборной нет нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который, как известно, стал автором лучшего гола 2-го тура, зато присутствуют два игрока бельгийского «Брюгге» – защитник Бьорн Мейер и форвард Ферран Хутгла.

Символическая сборная недели:

Вратарь: Антонио Адан («Спортинг»)

Защитники: Дензел Думфрис («Интер»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Жоэль Матип («Ливерпуль), Лукас Эрнандес («Бавария), Бьорн Мейер (Брюгге»)

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал»), Маттео Политано («Наполи»), Роберт Андрих («Байер»), Рахим Стерлинг («Челси»)

Нападающий: Ферран Хутгла («Брюгге»)