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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 15:32 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:37
918
0

ВИДЕО. Нет равных, или Чудо-гол Холанда признан лучшим во 2-м туре ЛЧ

Норвежец огорчил в Манчестере свою бывшую команду – «Боруссию» Дортмунд

15 сентября 2022, 15:32 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:37
918
0
ВИДЕО. Нет равных, или Чудо-гол Холанда признан лучшим во 2-м туре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Эрлинга Холанда в ворота дортмунской «Боруссии», который принес «Манчестер Сити» победу со счетом 2:1, победил в опросе на лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.

Напомним, вместе с голом Холанда за победу боролись голы в исполнении форварда португальского «Спортинга» Артура Гомеса, хавбека «Динамо» Загреб Мислава Оршича и защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунз.

Как известно, автором лучшего гола первой игровой недели групповой стадии Лиги чемпионов-2022/2023 стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лига чемпионов видео лучший гол
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Источник УЕФА
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