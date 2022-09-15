ВИДЕО. Нет равных, или Чудо-гол Холанда признан лучшим во 2-м туре ЛЧ
Норвежец огорчил в Манчестере свою бывшую команду – «Боруссию» Дортмунд
Гол Эрлинга Холанда в ворота дортмунской «Боруссии», который принес «Манчестер Сити» победу со счетом 2:1, победил в опросе на лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.
Напомним, вместе с голом Холанда за победу боролись голы в исполнении форварда португальского «Спортинга» Артура Гомеса, хавбека «Динамо» Загреб Мислава Оршича и защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунз.
Как известно, автором лучшего гола первой игровой недели групповой стадии Лиги чемпионов-2022/2023 стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
🔵 Haaland's acrobatic finish takes the prize 🔥#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/dut375twcQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022
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