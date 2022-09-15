ВИДЕО. Нет равных, или Чудо-гол Холанда признан лучшим во 2-м туре ЛЧ

Гол Эрлинга Холанда в ворота дортмунской «Боруссии», который принес «Манчестер Сити» победу со счетом 2:1, победил в опросе на лучший гол этой недели в Лиге чемпионов.

Напомним, вместе с голом Холанда за победу боролись голы в исполнении форварда португальского «Спортинга» Артура Гомеса, хавбека «Динамо» Загреб Мислава Оршича и защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунз.

Как известно, автором лучшего гола первой игровой недели групповой стадии Лиги чемпионов-2022/2023 стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.