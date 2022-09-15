Юрий ВИРТ: «Трубин и ошибался достаточно, и выручал»

Главный тренер «Вереса» и бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт оценил игру Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1):

«Эти ребята одновременно и молодые, и опытные уже. Конечно, хочется, чтобы они не дарили оппонентам шансы забить и увереннее действовали в простых эпизодах.

Что касается Трубина, то он и ошибался достаточно, и выручал команду. Хорошо, что «Селтик» не воспользовался ошибками Трубина, особенно в конце матча.

В пропущенном мяче голкипер «Шахтера» не виноват — там была доля везения у игрока «Селтика», путь к воротам которому перекрывали и Бондаренко, и Трубин».