Юрий ВИРТ: «Трубин и ошибался достаточно, и выручал»
Наставник «Вереса» - о матче «Шахтер» - «Селтик»
Главный тренер «Вереса» и бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт оценил игру Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1):
«Эти ребята одновременно и молодые, и опытные уже. Конечно, хочется, чтобы они не дарили оппонентам шансы забить и увереннее действовали в простых эпизодах.
Что касается Трубина, то он и ошибался достаточно, и выручал команду. Хорошо, что «Селтик» не воспользовался ошибками Трубина, особенно в конце матча.
В пропущенном мяче голкипер «Шахтера» не виноват — там была доля везения у игрока «Селтика», путь к воротам которому перекрывали и Бондаренко, и Трубин».
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