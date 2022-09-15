Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Трубин и ошибался достаточно, и выручал»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2022, 16:11 |
526
2

Юрий ВИРТ: «Трубин и ошибался достаточно, и выручал»

Наставник «Вереса» - о матче «Шахтер» - «Селтик»

15 сентября 2022, 16:11 |
526
2
Юрий ВИРТ: «Трубин и ошибался достаточно, и выручал»
НК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» и бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт оценил игру Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1):

«Эти ребята одновременно и молодые, и опытные уже. Конечно, хочется, чтобы они не дарили оппонентам шансы забить и увереннее действовали в простых эпизодах.

Что касается Трубина, то он и ошибался достаточно, и выручал команду. Хорошо, что «Селтик» не воспользовался ошибками Трубина, особенно в конце матча.

В пропущенном мяче голкипер «Шахтера» не виноват — там была доля везения у игрока «Селтика», путь к воротам которому перекрывали и Бондаренко, и Трубин».

По теме:
Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»
После матча Лиги чемпионов. Шахтер получил 5 выходных дней
Богдан ШЕРШУН: «Мудрику осталось подтянуть игру при обороне»
Юрий Вирт Верес Ровно Шахтер - Селтик Лига чемпионов Шахтер Донецк Анатолий Трубин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Террикон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Венгрия. Текстовая трансляция матча
Теннис | 15 сентября 2022, 16:05 2
Украина – Венгрия. Текстовая трансляция матча
Украина – Венгрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Кубка Дэвиса

Неофиты среди элиты: от Лудогорца до Днепра-1
Футбол | 15 сентября 2022, 14:46 0
Неофиты среди элиты: от Лудогорца до Днепра-1
Неофиты среди элиты: от Лудогорца до Днепра-1

Блогер Sport.ua – о клубах, основанных в ХХI столетии, на групповой стадии нынешних еврокубков

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 15.09.2022, 11:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2022, 22:10
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15.09.2022, 11:19
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PETP0
Якщо і далі буде так помилятись, то ніякі рятування не допоможуть.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 4
Бокс
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
13.09.2022, 18:13 9
Бокс
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
13.09.2022, 20:39 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности